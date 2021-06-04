İran’dan nükleer anlaşma çıkışı: Söz değil icraat istiyoruz

ABD’nin eski Başkanı Donald Trump döneminde nükleer anlaşmadan çıkan İran’dan sıcak açıklamalar geldi.

Tahran ve Avrupa ülkeleri Nisan ayı başından beri İran ve ABD’yi Trump’ın 2018 yılında iptal edip, İran’a yeniden yaptırım uyguladığı anlaşmaya geri döndürmek için görüşme yürütüyorlardı.

İran’ın dini lideri Ayetullah Hamaney, Tahran’ın 2015 nükleer anlaşmasına dönmek için net adımlar görmek istediklerini söyledi. Hamaney yaptığı açıklamada, “Arabuluculara nükleer anlaşmaya dönmek için söz değil icraat istediğimizi söyledim” dedi.

‘EN ZOR KARARLARA SIRA GELMEDİ’

Yaptırım getirilmesinin ardından İran zenginleştirilmiş uranyum stoklarını yeniden oluşturmaya, uranyumu zenginleştirme seviyesini artırmaya ve üretimi hızlandırmak için gelişmiş santrifüjler kurmaya başlamıştı.

Nükleer anlaşmanın yeniden yürürlüğe alınması için Avrupa Birliği’nin kurduğu heyetin başkanı Enrique Mora, anlaşmanın önümüzdeki haftaki görüşme turunda varılabileceğini söylemiş ancak üst düzey diplomatlar “en zor kararlara henüz sıra gelmediğini” ifade etmişlerdi.