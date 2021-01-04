İran’dan nükleer hamle: Yeniden başladı

Tahran yönetiminin 2015 yılında altı büyük devletle yaptığı nükleer anlaşmaya göre İran’ın uranyumu %20 oranında zenginleştirmesine izin verilmiyordu. Ancak ABD Başkanı Donald Trump anlaşmadan 2018 yılında çekildi.

İran hükümet sözcüsü Ali Rabeie, Mehr haber ajansına yaptığı açıklamada, “Birkaç dakika önce, Fordow zenginleştirme tesisinde %20 oranında zenginleştirilmiş uranyum üretim süreci başladı” dedi.

ABD’nin 2018’de nükleer anlaşmadan çekilmesi ve İran’a tekrar yaptırım uygulamaya başlamasının ardından İran birçok kez yürürlükteki anlaşmayı ihlal etmişti.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, 1 Ocak’ta yaptığı açıklamada Tahran yönetiminin Fordow tesisinde uranyumu %20’ye kadar zenginleştirme sürecine tekrar başlamayı planladığının kendisine bildirildiğini duyurmuştu.