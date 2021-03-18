İran’dan Suudi Arabistan’a nükleer anlaşma tepkisi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi‘nin İran'ı hedef alan sonuç bildirgesine tepki gösterdi. Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi‘nin Suudi Arabistan'ın siyasi baskısı altında kararlar aldığını belirten Hatipzade, “Körfez İşbirliğinin sonuç bildirgesi daha önceki bildirgeler gibi bölgenin gerçekliğinden uzak ve Suudi Arabistan'ın siyasi baskısı altındadır” dedi.

“SUUDİ ARABİSTAN ESİR ALMIŞ DURUMDA”

Hatipzade, Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi‘nin sonuç bildirgesine itiraz ederek, Suudi Arabistan'ın Körfez İşbirliği Konseyi'ni esir aldığını belirtti. İran'ı hedef alan bu açıklamaların hiçbir sonuç ve fayda vermediğini kaydeden Hatipzade, Suudi Arabistan'ın daha önce başarısız olan İran korkusu ile Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi‘ni kontrol altına almaya çalıştığını belirterek, “Suudi Arabistan Körfez İşbirliği Konseyi'ni esir almış durumda. Kendi zararlı politikalarını bölge ülkelerine dayatıyor” dedi.

“NÜKLEER ANLAŞMA BİR KEZ MÜZAKERE EDİLDİ”

Hatipzade, Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi‘nin İran ile 5+1 ülkeleri arasında imzalanan nükleer anlaşmaya müdahalesi ve anlaşmanın konusu olmayan konuları anlaşmaya dahil etme çabalarına tepki göstererek, “Nükleer anlaşma bir kez müzakere edildi ve anlaşmaya taraf olan ülkelerce imzalandı. İran'ın bölgedeki varlığı bölgeden olmayan ülkeleri ilgilendirmez. Suudi Arabistan'ın Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi‘ni alakasız bir şekilde nükleer anlaşmaya dahil etme çabaları faydasız ve sonuçsuzdur” ifadelerini kullandı.

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