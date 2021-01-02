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İran’dan Trump’a uyarı: Saldırı planlanıyor, dikkatli ol

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, “Irak’tan gelen yeni istihbaratlar, İsrailli provokatör ajanların sahte bir savaş sebebi ile Trump’ı sıkıştırmak için Amerikalılara karşı saldırılar planladığını gösteriyor” diyerek ABD Başkanı Donald Trump'ı uyardı.

Güncellenme: 18:58, 02/01/2021
Haberler Dünya
İran’dan Trump’a uyarı: Saldırı planlanıyor, dikkatli ol

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ABD Başkanı Donald Trump'ı uyardı.

Zarif, “Irak'tan gelen yeni istihbaratlar, İsrailli provokatör ajanların sahte bir savaş sebebi ile Trump'ı sıkıştırmak için Amerikalılara karşı saldırılar planladığını gösteriyor” ifadelerini kullandı.

“TRUMP, TUZAKLARA KARŞI DİKKATLİ OL”

Paylaşımına Trump’ı da etiketleyen Zarif, “Tuzaklara karşı dikkatli ol Trump. Herhangi bir saldırının karşılığı ağır olacak. Özellikle de dostların için” diyerek Trump’ı uyardı. İHA

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