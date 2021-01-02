İran’dan uranyum zenginleştirme hamlesi: Ellerimiz tetikte

İran devlet televizyonuna konuşan İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, uranyumun yüzde 20 zenginleştirmesine ilişkin kararın Birleşmiş Milletler'in (BM) nükleer denetim mekanizmasına gönderildiğini ve Uluslararası Atom ve Enerji Kurumu’nun (UAEA) konu hakkında bilgilendirdiğini belirtti.

Meclisin uranyumun yüzde 20 zenginleştirilmesine ilişkin aldığı kararı uygulayacaklarını belirten Salihi, “Meclisin kararını uygulayacağız. Bu kararın ne zaman ve nasıl uygulanacağı Cumhurbaşkanı’nın inisiyatifinde” ifadelerini kullandı.

Salihi, “Biz bu nizamın askerleriyiz. Ve bir asker gibi ellerimiz tetikte ve ateş etmeyi bekliyoruz. Cumhurbaşkanı emir verdiğinde uranyumu yüzde 20 zenginleştirmeye hazırız” dedi.

NÜKLEER FİZİKÇİ ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

UAEA ise yaptığı açıklamada, “İran parlamentosundan geçen bir yasal düzenlemeyle birlikte, İran Atom Enerjisi Kurulu kurumumuzu yüzde 20'ye kadar az zenginleştirilmiş uranyum üreteceği konusunda bilgilendirdi” ifadelerini kullandı.

İranlı nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade Mahabadi'nin bir suikast sonucu öldürülmesinin ardından İran meclisi uranyumun yüzde 20 zenginleştirilmesine ilişkin tasarıyı onaylamıştı.