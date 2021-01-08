İran’dan yeraltında füze gözdağı… ABD ve İsrail bayraklarını çiğnediler

İran’ın Devrim Muhafızları Başkomutanı Hüseyin Selami ve beraberindeki heyet, Basra Körfezi’nin açıklanmayan bir noktasında yer altına gizlenmiş füze üssü tanıtımı için gerçekleştirdiği ziyarette ABD ve İsrail bayraklarını çiğreneyerek, iki ülkeye mesaj verdi.

Devlet televizyonunda yayınlanan haberde Tümgeneral Hüseyin Selami, yeraltı üssünün stratejik füzelerin bulunduğu çok sayıda üsten sadece bir tanesi olduğunu söyledi.

Devrim Muhafızları, İran’ın körfez hattı boyunca inşa ettiği “füze şehirlerinin” düşmanların kabusu olacağını açıklamıştı. Selami yüzlerce kilometre menzili olan bu füzelerin hedeflerine tam isabet etme ve yüksek imha kapasitesine sahip olduğunu ve düşmanın elektronik savunma mekanizmalarını aşabileceğini öne sürdü. (DHA)