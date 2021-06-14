İran’dan yerli aşı kullanımına izin çıktı

Sağlık Bakanı Saeed Namaki, yaptığı açıklamada, “Dün gece sevinçten uyuyamadım. Artık iyi haberi vermek istiyorum: COVIran’ın halkın aşılanması için kullanımına izni verildi.”

İnaktive edilmiş bir virüse dayanan COVIran ile aşılama önümüzdeki hafta başlayacak.

Sağlık bakanlığından yapılan açıklamada; İran’ın Pasteur Enstitüsü ve Küba’nın devlet tarafından işletilen Finlay Aşı Enstitüsü tarafından yapılan başka aşı izinlerinin de önümüzdeki hafta beklendiği söylendi.

İran, COVID-19 aşı kampanyasına şubat ayında Rus Sputnik V ile başladı. Ancak, ABD’nın yaptırımları nedeniyle ithal aşı ödemelerinde yaşanan sorunlar aşılama hızını düşürdü. ABD ise İran’ın ilaç satın almasını engellediği ile ilgili iddiaları reddediyor.

İran, corona virüsünden 82.217 can kaybıyla Orta Doğu’da en yüksek ölüm oranına sahip ülke. 84,5 milyonluk nüfustan yaklaşık 4,3 milyonu aşılarının ilk dozunu alırken, 851 binden fazla kişi de aşılarının ikinci dozunu aldı. Sağlık bakanlığı, yaşanılan aşılama sorunu için ikinci doz ithalatının zamanında gelmediğini kabul etti.

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