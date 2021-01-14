Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İran’dan yerli füzelerle gövde gösterisi

İran ordusu ülkenin güneydoğusunda düzenlediği deniz tatbikatı kapsamında çeşitli menzile sahip füze ve torpidoları denedi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 14:00, 14/01/2021
Haberler Dünya
İran’dan yerli füzelerle gövde gösterisi

İran’ın resmi ajansı IRNA, “Güç 99” adı verilen tatbikatın, Umman Denizi’ne açılan Mekran kıyılarında başladığını aktardı.

Tatbikatta, İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri ve İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi de hazır bulundu.

İran Deniz Kuvvetleri’ne ait savaş gemileri ve denizaltıların görev aldığı tatbikatta “seyir füzelerinin ateşlenmesi, yerli denizaltılardan torpidoların ateşlenmesi, kıyıda ve denizde özel harekat ekiplerinin eğitimi, insansız hava aracı ve orman operasyonları” gerçekleştirildi.

İlginizi Çekebilirİran'dan yeraltında füze gözdağı... ABD ve İsrail bayraklarını çiğnedilerİran'dan yeraltında füze gözdağı... ABD ve İsrail bayraklarını çiğnediler
ABD Genelkurmay Genelkurmay Başkanı İran İsrail Musevi ÖZEL HAREKAT Umman