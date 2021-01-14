İran’dan yerli füzelerle gövde gösterisi

İran’ın resmi ajansı IRNA, “Güç 99” adı verilen tatbikatın, Umman Denizi’ne açılan Mekran kıyılarında başladığını aktardı.

Tatbikatta, İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri ve İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi de hazır bulundu.

İran Deniz Kuvvetleri’ne ait savaş gemileri ve denizaltıların görev aldığı tatbikatta “seyir füzelerinin ateşlenmesi, yerli denizaltılardan torpidoların ateşlenmesi, kıyıda ve denizde özel harekat ekiplerinin eğitimi, insansız hava aracı ve orman operasyonları” gerçekleştirildi.