İran’ın en büyük donanma gemisi battı

İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansı, yangını, “Geminin kurtarılması için yapılan tüm çabalar başarısız oldu ve gemi battı” şeklinde duyurdu.

Açıklamaya göre, Umman Körfezi’nde İran’ın Cask Limanı’nın yakınında tatbikat görevine çıkmış olan Khark adlı geminin güvertesinde yangın söndürme çalışmaları yapıldı. Açıklamada yangının çıkma sebebi belirtilmedi.

Olayın yaşandığı bölge olan Umman Körfezi, dünya petrolünün yaklaşık yüzde beşinin geçtiği Hürmüz Boğazı’na bağlanan hassas bir geçiş yolu. İran düzenli olarak bu bölgede tatbikat gerçekleştiriyor.

İran, Nisan’da yaptığı açıklamada Saviz adlı gemisinin Kızıldeniz’de hedef alındığını belirtmişti. İran’ın bu açıklamasından önce medyada Saviz gemisinin limpet mayınları nedeniyle hasar gördüğüyle ilgili haberler çıkmıştı.