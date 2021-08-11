İran’ın yeni Cumhurbaşkanı Reisi kabinesini meclise sundu

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İran'ın yeni Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, 19 isimden oluşan kabine listesini meclise sundu. Reisi'nin kabine listesinde, ABD ve Batı ile müzakerelere mesafeli Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın Dışişleri Bakanı olarak yer alması dikkat çekti.

Eski Bahreyn Büyükelçisi ve Mahmud Ahmedinejad ile Hasan Ruhani döneminde Arap ve Afrika İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı olan Abdullahiyan, hali hazırda Meclis Başkanının Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Özel Yardımcılığı görevini yürütüyor.

ABD ve Batı ile müzakerelere mesafeli ve İran Devrim Muhafızlarına yakın bir isim olan Abdullahiyan'ın Meclisten güvenoyu alması halinde ülkenin yeni Dışişleri Bakanı olması bekleniyor.

AHMEDİNEJAT DÖNEMİNDE BAKANLIK YAPMIŞ İKİ İSİM VAR

Reisi'nin Meclis'e sunduğu kabine listesinde eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad döneminde bakanlık yapmış iki isim de yer alıyor.

Ahmedinejad döneminde Petrol Bakanı olan ve ABD yaptırımları listesindeki eski Devrim Muhafızları Komutanı Rüstem Kasımi Çevre ve Şehircilik Bakanı ve yine Ahmedinejad döneminde Savunma Bakanı olan eski Kudüs Gücü Komutanı Ahmed Vahidi İçişleri Bakanı olarak aday gösterildi.

Savunma Bakanı olarak Tuğgeneral Muhammed Rıza Aştiyani’nin aday gösterildiği listede, Ulusal Gaz Şirketi Genel Müdürü Cevad Ovji ise Petrol Bakanı olarak yer aldı.

Reisi'nin sunduğu kabine listesine meclisin bir hafta içerisinde güven oyu vermesi bekleniyor.