İran’ın yeni lideri Reisi seçim zaferinden sonra ilk kez konuştu: Önceliğim komşular

Cumhurbaşkanlığı görevini Hasan Ruhani’den devralacak olan İbrahim Reisi, 2015 yılındaki nükleer anlaşmanın tekrar devreye alınması için Ruhani döneminde başlayan müzakerelere devam ederek ABD yaptırımlarının kaldırılmasına çalışacak.

Reisi yaptığı konuşmada İran dış politikasının nükleer anlaşma ile sınırlı kalmayacağını belirterek, “İran dünya ile temas kurmak istiyor… Hükümetimin önceliği bölgedeki komşularımızla ilişkileri geliştirmek olacak” dedi. ABD’nin 2015 nükleer anlaşmasına uymadığını ve Avrupa Birliği’nin (AB) sözlerini tutmadığını belirten Reisi, “ABD’ye taahhütlerini yerine getirme çağrısında bulunuyorum. Yaptırımlar tamamıyla kaldırılmalı ve kaldırıldığı Tahran tarafından teyit edilmelidir” diye konuştu.

BIDEN’LA GÖRÜŞMEYECEK

Yaptırımların kaldırılması halinde ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya gelip gelmeyeceği sorusuna “Hayır” yanıtını veren Reisi, ayrıca İran’ın balistik füze programının müzakereye açık bir konu olmadığını söyledi. Reisi İran’ın komşularıyla ilişkileri düzeltmek istediğini belirtse de Suudi Arabistan ve müttefiklerinin Yemen’in iç işlerine karışmayı hemen sonlandırması çağrısında bulundu.

GÖRÜŞMELERE ARA VERİLDİ



İran’da Cumhurbaşkanlığı seçimini geçtiğimiz hafta insan hakları ihlalleri nedeniyle ABD’nin yaptırım uyguladığı sıkı muhafazakar Reisi kazandı. Batılı ve İranlı yetkililer seçimlerin ardından nükleer anlaşmayı canlandırma görüşmelerine ara verdiklerini duyurmuşlardı. Geçmişte Batıya karşı sert eleştiriler yönelten Reisi, Ağustos ayında görevi Hasan Ruhani’den teslim alacak.