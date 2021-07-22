Irkçının vurduğu Türkleri bu sefer polis bastı

Almanya’nın Hanau kentinde ırkçı katil Tobias Rathjen'in 19 Şubat 2020 günü katliam yaptığı sokaktaki Türk işyerlerine rahat yok. Rathjen'in tümü yabancı 9 kişiyi öldürdüğü yerlerden biri olan Kraemerstr’de, saldırı mağduru Türk işyerini bu kez Alman polisi bastı.

Saldırının gerçekleştiği yerde bulunan ve o gece ırkçı katilin kaçışını kameraya alan Dauna adlı Cafe Bar'a geçen hafta, sivil biri “keşif” yaptı.



BOŞ İŞYERİNE 20 POLİS

Kapının önünde dolaşan bu kişinin ardından Kurt ailesine ait olan bara, 20'ye yakın polis girdi. İçeride 2 müşteri olduğu halde, polisler büyük operasyon yapıyormuş gibi, kapıyı tuttular, bilgisayarlarını açıp işlem yapmaya başladılar. İki kişi de elleri masaya konularak didik didik arandı.

Irkçı saldırıdan sonra zaten işlemeyen sokaktaki Türk işyerlerine polisin böyle davranması tepki çekti.

SALDIRI ZATEN BİZİ BİTİRDİ

Eşinin adına olan işletmede çalışan Mustafa Kurt, “Bir şey varmış gibi geldiler. 20 polis bomboş işyerini basıyor. Zaten o ırkçı saldırıdan sonra bittik. Saldırganı, yetiştiği zehirli ortamı araştıracaklarına bizim üzerimize geliyorlar. Burada Türk işyeri istemiyorlar. Saldırı ardından bir de corona virüsü geldi. Polisin bu yaptığı zulüm” diye konuştu.

Kurt, derdini Belediye Başkanı'na anlatmaya çalıştığını, onun da, “Kapat git. Sosyal yardım al” dediğini söyledi.

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