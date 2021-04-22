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İrlanda’da kritik görüşme: Bu gece karar verilecek

Bugün İrlanda Ulusal Bağışıklık Kazandırma Danışma Komitesi kritik bir toplantı gerçekleştirecek. Kurum, görüşme sonunda hükümete tavsiye niteliğindeki kararlarını iletecek.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 13:01, 22/04/2021
HaberlerDünya
İrlanda’da kritik görüşme: Bu gece karar verilecek

İrlanda Ulusal Bağışıklık Kazandırma Danışma Komitesi (NIAC), hükümete, Johnson & Johnson Janssen corona virüsü aşısı kullanım onayı vermek için bugün toplantı yapacak.

Yerel basında çıkan habere göre, hükümete yakın bir kaynak NIACın bugün Johnson & Johnson Janssen corona virüsü aşısına onay tavsiyesi vermek için toplantı yapacağı ve yüksek ihtimalle aşıya kullanım onayı vereceği belirtildi.

NIAC bugünkü toplantıda ayrıca, Pfizer BioNTech aşısının iki dozu arasındaki süreyi 6 haftaya uzatma olasılığını görüşecek. İrlanda hükümeti, Pfizer aşısının iki dozu arasındaki süreyi uzatarak daha fazla kişiye ilk dozu uygulamayı planlıyor.

NIAC bugünkü toplantı sonucunda yarın İrlanda hükümetine tavsiyelerini iletecek.

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