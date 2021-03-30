İrlanda’dan zorunlu karantina hamlesi

Ülkenin çok okunan gazetelerinden Irish Independent, zorunlu karantina listesine yeni ülkeler eklenebileceğini duyurdu.

Gazete, İrlanda yönetiminin son dönemde vaka sayısının büyük bir artış gösterdiği ABD, Fransa, Almanya ve İtalya’dan gelenlere zorunlu karantina uygulamayı gündemine aldığını aktardı.

Gazete, Sağlık Bakanlığı’nın Seyahat Uzmanları Danışma Grubu’nun İrlanda hükümetine tavsiyede bulunduğunu yazdı. Gazete, ABD, Fransa, Almanya ve İtalya’nın dahil olduğu 43 ülkenin bu listeye eklenmesi yönünde görüş verdiğini aktardı. Bu listedeki ülkelerden gelenler İrlanda’ya giriş yaptığı andan itibaren 12 gün zorunlu karantina uygulamasına başlayacak.

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