Isaac Herzog yemin ederek göreve başladı

İsrail’de Haziran ayında yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sandıktan zaferle çıkan Isaac Herzog için İsrail Parlamentosunda (Knesset) yemin töreni düzenlendi.

Eski İsrail Cumhurbaşkanı Chaim Herzog'un oğlu, ülkenin 11. Cumhurbaşkanı olarak yemin etti. Yemin törenine Herzog'un görevi devraldığı eski Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ve Knesset Sözcüsü Mickey Levy de katıldı.

Yemin eden yeni İsrail Cumhurbaşkanı, törende yaptığı konuşmada “umudu yeniden inşa etmeye” çalışacağını söyledi. Ülkenin çıkarlarını ve bakış açısını uluslararası sahnede temsil etmeyi vaat ededen Herzog, İsrail siyasetinde daha ılımlı bir tona ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Ülke içinde birlik ve ortak değerlerin her zamankinden daha kırılgan olduğunu vurgulayan Herzog, toplumda farklı gruplar arasındaki nefretin ağır bir bedeli olduğunu dile getirdi. Herzog ayrıca, azınlıkların toplumla daha fazla bütünleşmesi çağrısında bulunarak, İsraillilerin azınlıklarla bir arada yaşarken daha özenli davranması gerektiğini ifade etti.

Arap toplumundaki şiddetin ağır bir bedel getirdiğini öne süren Herzog, “Görevim, İsrail toplumu için umudu yeniden inşa etmek için her şeyi yapmak olacak” dedi.