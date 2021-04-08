IŞİD’den 3 yıl sonra en büyük saldırı: Uyuyan hücreler harekete geçti

Dünya corona virüsüyle mücadele etmeye çalışırken, uzun süredir sessizliğini koruyan IŞİD terörü yeniden yüzünü gösterdi. Terör örgütü IŞİD üyeleri, yaklaşık 3 yıl sonra en büyük saldırısını düzenledi.

The Times’ın haberine göre Suriye’nin batısında yer alan Al-Saan kasabasını hedef seçen teröristler, bölgedeki polis karakolunu bastı. Burada görevli 8 asker ve polisi rehin alan teröristler, Esad rejimi muhbiri olduğu öne sürülen 11 sivili de alıkoydu.

Sivil halktan rehin alınanlarla birlikte sayı 46’yı bulurken, gazetenin haberine göre rehineler bir süre sonra serbest kaldı. Olaylar sırasında bir sivil vatandaşın hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtildi. Söz konusu bölge uzun süre terör örgütü IŞİD’in kontrolü altındaydı. Bölge, 2017 yılında Suriye ordusu tarafından düzenlenen operasyon sonucu geri alındı.

ASKERİ OTOBÜSLERİ HEDEF ALIYORLAR



The Times, yaşanan son saldırının IŞİD’in uyuyan hücrelerinin harekete geçtiğini gösterdiğine dikkat çekti. Teröristlerin son aylarda Suriye’de askerleri taşıyan otobüsleri hedef aldığı, Irak’ta ise gerilla tarzı saldırılar düzenlediği vurgulandı.

Gazete Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin başında bulunan Rami Abdel Rahman’ın görüşlerine de yer verdi. Rahman saldırıyla ilgili, “IŞİD Suriye’de bitirildiğinden beri karşılaştığımız en büyük adam kaçırma olayıydı. Bu kişiler genelde rejim güçleri üyesi ise öldürülüyor. Teröristler eylül ayından bu yana en az 28 çobanı katletti” dedi.

UYUYAN HÜCRELERDE 10 BİN TERÖRİST



ABD’nin başı çektiği operasyonlar sonucu IŞİD’in Suriye ve Irak’taki faaliyetlerinin 2019 itibarıyla bitirildiği düşünülüyor. IŞİD lideri Ebu Bekir el Bağdadi, aynı yıl düzenlenen bir ABD operasyonu sırasında esir düşeceğini anlayınca üzerindeki intihar yeleğini patlatarak ölmüştü.

Bağdadi’nin ölümünden sonra uyuyan hücrelerde bulunan 10 bin IŞİD militanı olabileceği düşünülüyor.

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