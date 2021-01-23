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İspanya Genelkurmay Başkanı, sırası gelmeden aşı olduğu için istifa etmek zorunda kaldı

İspanya'da üstü düzey istifa kararı geldi. Genelkurmay Başkanı Miguel Ángel Villarroya, sırası gelmeden corona aşısı olduğu için görevi bırakmak zorunda kaldı.

Güncellenme: 23:36, 23/01/2021
Haberler Dünya
İspanya Genelkurmay Başkanı, sırası gelmeden aşı olduğu için istifa etmek zorunda kaldı

İspanya’da art arda aşı istifası haberleri geldi. Bazı devlet yetkililerinin sırası gelmeden aşı olması toplum tarafında büyük tepkiyle karşılandı.

Ülkenin Genelkurmay Başkanı Miguel Ángel Villarroya, sıra beklemeden aşı yaptırdığı için istifa etmek zorunda kaldı.

İspanya’daki 17 özerk yönetimden biri olan Murcia’da yerel hükümetinin sağlık bakanı ve ardından Bask bölgesindeki iki hastanenin müdürü, sıra beklemeden aşı oldukları için büyük tepki toplamış ve hafta içinde görevlerini bırakmak zorunda kalmışlardı.

ÜLKEDE SON DURUM

Ülkede şu ana kadar 2 milyon 603 bin 472 vaka tespit edilirken toplamda 55 bin 441 kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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