İspanya tamamen aşılananlara sınırlarını açıyor

Corona virüsü (Covid-19) ile mücadele çalışmaları kapsamında dünya genelinde aşılamalar devam derken, İspanya’dan Covid-19′ karşı tamamen aşılananların ülkeye girmesine izin kararı geldi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, başkent Madrid’de düzenlenen Fitur Uluslararası Turizm Fuarı’nda Dijital Yeşil Sertifika sunumu sırasında yaptığı konuşmada, tüm ülkelerden gelen Covid-19’a karşı tamamen aşılanmış kişilerin, 7 Haziran'dan itibaren İspanya’ya girebileceğini kaydetti.

İspanya için turizm sektörünün, ekonomik dayanaklardan biri olduğunu hatırlatarak, bu kararın turizm sektörü için olağanüstü bir haber olduğunu belirten Sanchez, “İspanya tüm İngiliz ve diğer ülkelerden gelen turistleri ağırlamaktan mutluluk duyacaktır” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Başkan Sanchez, İngiltere, Avustralya, Yeni Zelanda, İsrail, Japonya ve Güney Kore dahil olmak üzere bugünden itibaren salgının görülme sıklığı açısından güvenli kabul edilen ülke vatandaşlarının İspanya’ya seyahat edebileceklerini duyurdu.

Dijital Yeşil Sertifika uygulaması kapsamında, İspanya ile tam hareket özgürlüğüne sahip olmayan Türkiye gibi Avrupa Birliği (AB) dışındaki ülke vatandaşlarının uygulamaya dahil olabilmeleri için Covid-19’a karşı tamamen aşılandıklarına dair bir belge sunmaları gerekecek. Sertifika, Avrupa İlaç Ajansı (EMA) veya Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) tarafından onaylanan Covid-19 aşılarının uygulandığı yolculara verilecek.

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