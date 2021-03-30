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İspanya’da AstraZeneca aşısı iddiası

İspanya merkezli Cadena Ser Radyosu, İspanya’nın AstraZeneca aşısının kullanımında üst yaş sınırını kaldıracağını ve Johnson & Johnson aşısının da 66 yaş üstü kişilerde kullanımına izin vereceğini öne sürdü.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 23:24, 30/03/2021
HaberlerDünya
İspanya’da AstraZeneca aşısı iddiası

İspanya merkezli Cadena Ser Radyosu, AstraZeneca ve Johnson & Johnson'ın geliştirdiği Covid-19 aşıları ile yeni bir iddia ortaya attı. Radyo, İspanya'da AstraZeneca aşısının kullanımında üst yaş sınırını kaldıracağını ve Johnson & Johnson aşısının da 66 yaş üstü kişilerde kullanımına izin vereceğini öne sürdü.

Radyo, bir halk sağlığı komisyonunun bugün yaptığı bir toplantıda aşıların kullanım yaşı hakkındaki değişikliği onayladığını iddia etti. İspanya'da toplam vaka sayısı 3 milyon 275 bin 819'a, toplam can kaybı ise 75 bin 305'e yükseldi.

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