Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İspanya’da binler Kolombiya için sokaklara çıktı

Kolombiya’da günlerdir devam eden vergi reformu karşıtı protestolara destek amacıyla İspanya’da yaşayan binlerce Kolombiyalı sokağa indi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 21:30, 09/05/2021
HaberlerDünya

Kolombiya’da hükümetin çıkarmak istediği vergi reformu tasarısına yönelik ülke genelinde 28 Nisan'da protestolar patlak vermiş, çıkan olaylarda en az 24 kişi hayatını kaybetmişti.

Hükümet daha sonra ise geri adım atarak, vergi reformu tasarısını geri çekmişti. Fransa'nın ardından İspanya'dan da Kolombiya'daki protestolara destek geldi.

İspanya’nın çeşitli şehirlerinde yaşayan binlerce Kolombiyalı sokaklara inerek, Kolombiya halkına desteklerini göster amacıyla protesto düzenledi.

Barselona kentinden sokağa inen Kolombiyalılar, üstlerinde Kolombiya milli takımı formaları ve ellerinde Kolombiya bayrakları ile şehir merkezine yürüyüş düzenledi.

Göstericiler sık sık, “Kolombiya, arkadaşım, Barselona seninle”, “Evet, yapabiliriz” ve “Çok yaşa Kolombiya”nın yanı sıra ülkedeki protestoları aşırı sol gerilla gruplarıyla ilişkilendiren eski Kolombiya Devlet Başkanı Alvaro Uribe aleyhinde sloganlar attı.

Barselona’nın yanı sıra başkent Madrid ve Valencia gibi şehirlerde de protestolar düzenledi. Ulusal İstatistik Enstitüsü verilerine göre, İspanya’da yaklaşık yarım milyon Kolombiyalı yaşıyor.

İlginizi ÇekebilirKolombiya'da hükümetten geri adım: Görüşme çağrısı geldiKolombiya'da hükümetten geri adım: Görüşme çağrısı geldiİlginizi ÇekebilirKolombiyalı hırsızlık çetesinden 25 milyon liralık vurgun! Mağdurların tek tek çetelesini tutmuşlarKolombiyalı hırsızlık çetesinden 25 milyon liralık vurgun! Mağdurların tek tek çetelesini tutmuşlar
Fransa Hükümet İspanya Kolombiya protesto Valencia
Yayınlanma Tarihi:20:43,