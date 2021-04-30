İspanya’dan AstraZeneca kararı: Dozlar arası süre 16 haftaya çıkıyor

Corona virüsü aşılama kampanyaları tüm dünyada devam ederken, İspanya’da aşılarla ilgili önemli bir karar alınıyor.

Ülkenin önde gelen gazetelerinden El Mundo’nun haberine göre, Sağlık Bakanlığı Avrupa’da kan pıhtılaşmasına yol açtığı gerekçesiyle çok tartışılan AstraZeneca aşısıyla ilgili bir güncelleme yapmaya hazırlanıyor.

Ülkede aşıların ilk ve iki dozu arasındaki süre 4-6 hafta daha uzayacak. Böylelikle iki doz arasındaki süre 16 haftaya kadar çıkacak. Öte yandan iki dozu farklı aşılarla tamamlamaya yönelik araştırmalar sürerken, Sağlık Bakanlığı’nın bu çalışmalardan gelecek sonuçlara göre AstraZeneca’nın ikinci dozuna devam edip etmemeye karar vermesi bekleniyor.