İsrail aşılanmış turistleri kabul etmeye başlayacak

Covid-19 salgını nedeni ile ağır darbe yiyen turizm sektörü, 1 yılın ardından İsrail'de yeniden açılmaya hazırlanıyor. İsrail Turizm Bakanlığı ve İsrail Sağlık Bakanlığı tarafından turizm sektörünün yeniden açılmasına ilişkin hazırlanan taslağa göre, İsrail'in 23 Mayıs'tan itibaren Covid-19'a karşı aşılanmış turistleri kabul etmeye başlaması planlanıyor.

Bakanlıklar, taslağın ilk aşamasında sınırlı sayıda turist grubunun ülkeye gelmeye başlayabileceğini ve ikinci aşamada ise bireysel yolcuların İsrail’e girmesine izin verileceğini belirtti.

Taslağa göre, tüm ziyaretçilerden İsrail uçağına binmeden önce negatif sonuçlu PCR testi ve başkent Tel Aviv'de bulunan Ben Gurion Uluslararası Havaalanında aşı olduklarını kanıtlayan bir antikor testi sunmaları isteniyor.

Bakanlıklar, “Antikor testi ihtiyacını iptal etmek için çeşitli ülkelerle aşı sertifikası üzerinde fikir birliği için görüşmeler devam edecek” dedi.

“GÖKYÜZÜNÜ AÇMAK TURİZM SEKTÖRÜNÜ CANLANDIRACAK”

İsrail Turizm Bakanı Orit Farkash-Hacohen ise yaptığı açıklamada, taslak plan ile ülke turizminin yeniden canlanması konusunda umutlu olduğunu belirterek, “Sadece uluslararası turizm için gökyüzünü açmak turizm sektörünü gerçekten canlandıracak” ifadelerini kullandı.

5 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ AŞILANDI

İsrail, geçtiğimiz sene Mart ayında Covid-19 ile mücadele kapsamında sınırlarını kapatma kararı almıştı. Şubat ayında ise hükümet, tüm yetişkin nüfusu aşılamayı amaçlayan bir aşı kampanyası başlatmıştı. Sağlık bakanlığı tarafından yayınlanan son verilerde, Yaklaşık 9,3 milyonluk nüfusu sahip olan ülkede, 5 milyondan fazla kişinin Covid-19'a karşı aşılandığı belirtildi.