İsrail bu kez canlı yayında vurdu: Medya binası yerle bir oldu

İsrail, dün geceden bu yana Gazze Şeridi’ne saldırılarını sıklaştırırken, füzelerin hedefi olarak hayatını kaybedenlerin sayısı 139’a ulaştı.

Dünya medyasının gözü bölgeye çevrilmişken, İsrail canlı yayın sırasında uluslararası basın kuruluşlarının bulunduğu bir binayı hedef aldı.

BBC Arapça muhabiri Adnan Elbursh, bölgede yaşananları aktardığı sırada İsrail füzeleri binayı vurdu. Stüdyodakilerin uyarısı sonrası Elbursh alanı terk ederken, bina saniyeler içerisinde çöktü.

UYARIYLA ÖNCEDEN TAHLİYE EDİLDİ



Reuters’ın aktardığına göre 12 katlı bina, aralarında ABD merkezli Associated Press ve Katar merkezli Al Jazeera gibi yayın kuruluşlarına da ev sahipliği yapıyordu.

Bina sahibinin saldırıdan önce uyarıldığı ve binada bulunanların tahliye edildiği belirtildi.

BEN GURİON UÇUŞA KAPATILDI

Öte yandan İsrail güvenlik sorunu ve olası saldırı ihtimali nedeniyle Tel Aviv’de bulunan Ben Gurion Uluslararası Havalimanı’nı yarın saat 23.59’a kadar uçuşlara kapattı. İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları devam ederken, birçok havayolu şirketi bu ülkeye yaptığı uçuşları askıya almak zorunda kalmıştı.

Kararın ardından İzmir -Tel Aviv seferini yapan bir Türk kargo uçağı Akdeniz üzerinde tur atarak Antalya’ya iniş yaptı.

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