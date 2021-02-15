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İsrail, Covid-19 aşılarının Gazze Şeridi’ne girişine izin vermedi

Filistin Sağlık Bakanı Mai Al-Keela, İsrail’in 2 bin doz Sputnik V aşısının Gazze Şeridi’ne girişine izin vermediğini ifade etti.

Güncellenme: 22:47, 15/02/2021
Haberler Dünya
İsrail, Covid-19 aşılarının Gazze Şeridi’ne girişine izin vermedi

Corona virüsÜ salgını nedeniyle zor günler geçiren Filistin'de aşı krizi yaşanıyor.

Filistin Sağlık Bakanı Mai Al-Keela yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki sağlık çalışanları için nakledilen 2 bin doz Sputnik V aşısının bölgeye girişine izin vermediğini belirtti.

“HUKUKA AYKIRI”

Al-Keela, bu engellemenin tüm uluslararası normlara, yasalara ve sözleşmelere aykırı olduğunu ifade etti. Al-Keela, hükümetin ve Sağlık Bakanlığı’nın aşıları olabildiğince hızlı şekilde Gazze Şeridi’ne ulaştırmak için uluslararası kuruluşlarla irtibat halinde olduğunu vurguladı.

Gazze'de salgının başından bu yana 53 bin 593 kişide Covid-19 tespit edilirken, 537 kişi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetti. İHA

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