İsrail-Filistin gerilimi artıyor! Bölgeye uçuşlar durduruluyor

İsrail, Gazze saldırılarına devam ederken, El Kassam Tugayları İsrail'in saldırılarına karşılık verildiğini açıkladı. Hamas bugün yaptığı açıklamada, Eliat kenti yakınlarındaki İsrail'in ikinci uluslararası havalimanı olan Ramon Havalimanına roket saldırısı gerçekleştirildiğini duyurdu. Havalimanına roketlerin isabet etmediği ve herhangi bir hasar meydana gelmediği kaydedildi.

El Kassam Tugayları Sözcüsü Abu Obeida konuya ilişkin açıklamasında, “Ayyash 250 füzesi, Gazze’ye yaklaşık 220 km mesafedeki Ramon Havaalanı’nda fırlatıldı” dedi.

İsrail, Tel Aviv'e roket saldırılarının ardından özel ve kargo uçuşları dışındaki tüm uçakların Ben Gurion Havalimanından, Ramon Havalimanına yönlendirmişti.

ÖLÜ SAYISI YÜKSELİYOR

İsrail düzenlediği hava saldırısı ile Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah ile Beyt Lahya'yı vurdu. Saldırılarda Refah'da bulunan bir polis merkezi, Beyt Lahya kentinde bir tarım arazisi hedef alındı.

Saldırı sonucu Refah'taki polis merkezi tamamen yıkılırken Beyt Lahya'daki tarım arazisinde çıkan yangında büyük hasar meydana geldi.

Filistin Sağlık Bakanlığı her iki saldırının bilançosu açıklamazken yoğunlaşan İsrail saldırıların sonucu 17’si çocuk 7'si kadın toplam 83 Filistinli hayatını kaybetti. Yaralı sayısının ise 487'ye yükseldiği kaydedildi.

BİR ÜLKE DAHA UÇUŞLARI DURDURDU

Polonya ulusal havayolu şirketi LOT, Tel Aviv uçuşlarını bugünden itibaren askıya aldığını açıkladı. Şirket, söz konusu kararın alınmasında son günlerde İsrail ve Gazze Şeridi’nde yaşanan olayları gerekçe gösterdi.

LOT Basın Sözcüsü Krzysztof Moczulski, “Bugünkü uçuş dahil Tel Aviv’e gerçekleştirilecek tüm uçuşlarımızı askıya aldık. Uçuşların yeniden açılması İsrail’deki durumun gidişatına bağlı. Her seferinde güvenlik analizi yapıp kararlarımızı bu doğrultuda alacağız. Ancak önümüzdeki birkaç gün içerisinde Tel Aviv’e uçmayacağımızı varsayıyorum” ifadelerini kullandı.

LOT, haftada 3 kez Varşova-Tel Aviv seferi düzenliyordu. Daha önce de British Airways, Virgin Atlantic, Iberia, United Airlines, American Airlines, Delta Air Lines firmaları Tel Aviv uçuşlarını askıya aldıklarını duyurmuştu.

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