İsrail-Filistin krizinde son durum! Netanyahu’dan yeni açıklama…

İsrail ile Filistin arasındaki gerilim artarak devam ediyor. Gazze’deki operasyonların devam ettiğini duyuran İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail’ian hedefine ulaşmasının ‘zaman alacağını’ duyurdu.
BM GENEL SEKRETERİ’NDEN ÇAĞRI
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail-Filistin arasındaki ölümcül şiddetin derhal sona ermesi çağrısında bulunarak, çatışmaların bölgeyi “kontrol edilemez” bir krize sürükleyebileceği konusunda uyardı.
“DEHŞETİ TARİF EDECEK SÖZ YOK”
Filistin Dışişleri Bakanı Riad al Maliki ise, BM Güvenlik Konseyi toplantısında, İsrail'e karşı uluslararası baskı çağrısında bulunarak, “Halkımızın katlandığı dehşeti tarif edecek söz yok” dedi.
Filistin Dışişleri Bakanı Riad al Maliki, BM Güvenlik Konseyi toplantısında, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarına değinerek, “Hanginizin uyanacağını bilmeden uyumanın ne anlama geldiğini düşünün. İsrail, Gazze’deki Filistinlileri birer birer öldürüyor. İsrail halkımıza zulmediyor, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar işliyor” dedi.