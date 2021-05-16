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İsrail-Filistin krizinde son durum! Netanyahu’dan yeni açıklama…

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’ne yönelik operasyonların devam ettiğini ve İsrail’in hedeflerine ulaşmasının "zaman alacağını" söyledi. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada ise, Gazze'de İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 192'ye yükseldiği belirtildi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 18:31, 16/05/2021
HaberlerDünya
İsrail-Filistin krizinde son durum! Netanyahu’dan yeni açıklama…

İsrail ile Filistin arasındaki gerilim artarak devam ediyor. Gazze’deki operasyonların devam ettiğini duyuran İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail’ian hedefine ulaşmasının ‘zaman alacağını’ duyurdu.

BM GENEL SEKRETERİ’NDEN ÇAĞRI

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail-Filistin arasındaki ölümcül şiddetin derhal sona ermesi çağrısında bulunarak, çatışmaların bölgeyi “kontrol edilemez” bir krize sürükleyebileceği konusunda uyardı.

“DEHŞETİ TARİF EDECEK SÖZ YOK”

Filistin Dışişleri Bakanı Riad al Maliki ise, BM Güvenlik Konseyi toplantısında, İsrail'e karşı uluslararası baskı çağrısında bulunarak, “Halkımızın katlandığı dehşeti tarif edecek söz yok” dedi.

Filistin Dışişleri Bakanı Riad al Maliki, BM Güvenlik Konseyi toplantısında, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarına değinerek, “Hanginizin uyanacağını bilmeden uyumanın ne anlama geldiğini düşünün. İsrail, Gazze’deki Filistinlileri birer birer öldürüyor. İsrail halkımıza zulmediyor, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar işliyor” dedi.

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Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada, Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısının 55'i çocuk, 33'ü kadın olmak üzere 192'ye, yaralı sayısının ise bin 230'a yükseldiği belirtildi.

 

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Filistin Gazze İsrail Sağlık Sağlık Bakanlığı
Yayınlanma Tarihi:17:50,