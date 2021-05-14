İsrail-Filistin krizinde son durum: Saldırıları Netanyahu yönetmiş

İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalar giderek şiddetleniyor. İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridine bir taraftan kara operasyonu başlatırken diğer taraftan Gazze’nin kuzeyine gece boyu bomba yağdırdı.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu komutasında Savunma Bakanı Benny Gantz ve Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi Gazze’ye yönelik hava harekatını İsrail ordusu IDF’nin karargahından yönetti.

ʻʻ Filistin Yönetimi, İsrail'in Gazze, Batı Şeria ve Kudüs'teki katliamlarına, ABD'nin İsrail saldırıları karşısında sessiz kalması ve 'nefsi müdafaa' olarak nitelendirmesinin yol açtığını bildirdi.

F-15’LERİN KALKIŞ EMRİNİ VERDİ

O anlar ait tek kare fotoğraf, İsrail ordusu IDF’nin resmi sitesinde yayınlandı. Netanyahu’nun askeri hangardaki F-15 savaş uçaklarının kalkış emrini bizzat verdiği ifade edildi. İsrail ordusunun saldırıları ile Gazze’nin kuzeyi ve Beyt Hanun bölgesini bombardımana tuttu.

Gazze’deki farklı hedefler İsrail güçlerince eş zamanlı olarak bombalandı. Saldırılar nedeniyle elektrik kesintileri yaşanırken, bombalanan bölgelerden alevlerin yükseldiği görüldü.

GAZZE’DE BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

Öte yandan, Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, son günlerde İsrail saldırılarında ölenlerin toplam sayısının 119’a yaralı sayısının 600’e yükseldiğini bildirdi.

BATI ŞERİA’DA 10 FİLİSTİNLİ ÖLDÜ

İşgalci İsrail güçlerinin Filistin'e yönelik saldırıları devam ederken, Filistin’in Batı Şeria bölgesinde Gazze’ye destek gösterisi düzenlendi. Batı Şeria'da bulunan El Halil, El Bireh, Beytüllahim, Nablus ve Ramallah gibi çeşitli kentlerde düzenlenen Gazze’ye destek gösterilerinde İsrail güçleri ile Filistinliler arasında şiddetli çatışmalar çıktı.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin silahsız Filistinli göstericilere ateş açması sonucu 10 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi. Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada ise, çatışmalarda 14’ü ağır, 500 Filistinlinin yaralandığı ifade edildi.

LÜBNANLILARA ATEŞ AÇTILAR

İsrail ordusu, Lübnan'da Filistin bayrakları açarak, Filistin sınırına geçmeye çalışan bir grup Lübnanlı protestocuya ateş açmış, olayda 1 kişi yaralanmıştı. Yaralanan protestocunun hayatını kaybettiği öğrenildi.

Hayatını kaybeden protestocunun kimliğinin Muhammed Tahan olduğu tespit edilirken, Lübnan’ın güneyindeki Adlun köyünde yaşadığı belirtildi.

İlginizi Çekebilir İsrail'in Rusya Büyükelçisi Koren: Filistin ile müzakereye açığız