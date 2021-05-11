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İsrail, Gazze’de 13 katlı binayı vurdu

İsrail düzenlediği hava saldırısı ile Gazze’de bulunan 13 katlı binayı vurdu.

Güncellenme: 21:29, 11/05/2021
HaberlerDünya
İsrail, Gazze’de 13 katlı binayı vurdu

İsrail, Gazze Şeridi'ne hava saldırılarında devam ediyor. İsrail tarafından Gazze'ye düzenlenen hava saldırısında 13 katlı bir bina vuruldu. Vurulan binanın Hanadi Kulesi olduğu aktarılırken, saldırı sonucu ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Saldırı sonrası çevredeki binalarda da hasar meydana geldiği aktarılırken, saldırı öncesi binada bulunanların cep telefonuna mesaj atılarak binayı terk etmeleri konusunda uyarıldığı aktarıldı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, dünden bu yana İsrail tarafından Gazze Şeridi'ne düzenlenen hava saldırılarında, 9'u çocuk 28 kişinin hayatını kaybettiğini, 152 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

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