İsrail iki yılda dördüncü kez sandık başında: Anketler koalisyon diyor

İsrail halkı iki yıl içinde dördüncü kez sandığa giderek, genel seçimde bugün oy kullanıyor. Likud Partisi lideri ve Başbakan Benjamin Netanyahu’nun karşısında en güçlü rakip, merkez Yesh Atid Partisi Lideri Yair Lapid gösteriliyor.

Seçim anketleri, yolsuzluk davalarıyla oy kaybettiği belirtilen Likud Partisi lideri Başbakan Netanyahu’nun yürüttüğü corona virüsü aşı kampanyası ile bazı Arap ülkeleriyle yaptığı normalleşme anlaşmalarına güvendiğini, diğer yandan rakibi Lapid’in İsrail parlamentosunda 61 sandalye kazanarak üstünlük sağlamayacağını gösterdi.

İsrail’de anketler, hükümetin bir kez daha koalisyon ile gerçekleşeceği yönünde sonuç verirken seçmenlerin yüzde 15’inin kararsız olduğunu ortaya koydu.

Seçim sonucunda koalisyon veya birlik hükümeti kurulamazsa beşinci tur seçime gidilecek.