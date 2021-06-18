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İsrail ile Filistin arasında aşı takası

İsrail ile Filistin, 1-1.4 milyon doz corona virüsü aşısının takası konusunda anlaştı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 17:52, 18/06/2021
HaberlerDünya
İsrail ile Filistin arasında aşı takası

Filistin yönetimi ile İsrail, 1 milyon dozdan fazla corona virüsü aşısının takası için anlaştı. İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre İsrail, son kullanma tarihi yaklaşan 1-1.4 milyon doz Pfizer/BioNTech aşısını Filistin’e gönderecek. Filistin yönetimi ise Eylül-Ekim ayında alacağı Pfizer/BioNTech aşısını İsrail'e verecek.

Filistinli yetkililere göre, İsrail işgali altındaki Batı Şeria ve Gazze’deki Filistinlilerin yalnızca yaklaşık yüzde 30’u en az 1 doz aşı aldı. Yetişkin nüfusunun yaklaşık yüzde 85’ini aşıladıktan sonra normale dönen İsrail ise Batı Şeria ve Gazze’deki 4.5 milyon Filistinli ile aşılarını paylaşmadığı için eleştirilmişti.

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