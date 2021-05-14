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İsrail, Lübnanlı protestoculara ateş açtı

İsrail’in Filistinlilere yönelik saldırılarını kınayan bir grup Lübnanlı, İsrail sınırını geçmeye çalıştı. İsrail ordusunun Lübnanlı protestoculara ateş açması sonucu 1 kişi yaralandı.

Güncellenme: 17:51, 14/05/2021
HaberlerDünya
İsrail, Lübnanlı protestoculara ateş açtı

İsrail, Filistinlilere yönelik saldırılarını şiddetini arttırarak sürdürürken, İsrail’in acımasız saldırılarına Müslüman ülke halklarından tepkiler gelmeye devam ediyor.

Ürdün halkı, İsrail’in Gazze’ye saldırılarına karşı Filistin sınırına akın ederken, Lübnan'da da protestocular İsrail sınırında bir araya geldi.

Lübnanlı protestocular, Filistin bayrakları açarak, İsrail sınırını geçmeye çalıştı. Sınırdaki İsrail ordusu ise protestocuların Lübnan’ın iç bölgelerine dönmesi yönünde uyarıda bulundu.

Protestocular uyarıları duymazdan gelerek, Filistin'e yönelik destek gösterilerine sınırda devam etti. İsrail ordusu, protestocuları dağıtmak için ateş açtı. Olayda 1 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Öte yandan İsrail ordusu, Lübnan sınırına yakın yerleşim yerlerinde yaşayan İsraillilerden evlerinde kalmalarını ve dikkatli olmalarını talep etti.

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Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 122'ye, yaralı sayısının ise 900'e yükseldiği bildirildi.
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