İsrail polisinden gazetecilere saldırı

İsrail işgalindeki Kudüs’te gerilim sürüyor. İsrail güçleri, Kudüs’teki Şeyh Cerrah mahallesinde yaşayan Filistinlilere saldırmaya devam ediyor.

İsrail polisi mahalleden zorla tahliye edilmek istenen Filistinlilere destek için toplanan kalabalığı görüntülemek isteyen gazetecilere saldırdı. İsrail polisinin uyarılarına karşılık veren bir gazeteci ise gözaltına alındı. O anlar gazeteciler tarafından cep telefonu ile kayda alındı.

BETON BLOKLAR YERLEŞTİRİLDİ



Öte yandan İsrail güçleri, çevre mahallelerden Şeyh Cerrah’a girişleri engellemek için beton bloklar yerleştirdi. Akşam saatlerinde kamyonlarla mahalleye getirilen beton bloklar mahalle girişine konuldu.

İsrail Yüksek Mahkemesi, 2 Mayıs'ta Şeyh Cerrah'ta yaşaya 4 aileye, Yahudi yerleşimciler ile anlaşmaları için 6 Mayıs'a kadar süre tanırken, 9 Mayıs'ta görülen duruşmada nihai karar Haziran ayına ertelenmişti.