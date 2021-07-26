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İsrail savaş uçakları Gazze’yi vurdu

İsrail’e ait savaş uçakları, Gazze Şeridi'ndeki Hamas'ın askeri kanadı El Kassam Tugayları'na ait noktalara hava saldırısı gerçekleştirdi.

Güncellenme: 00:26, 26/07/2021
HaberlerDünya
İsrail savaş uçakları Gazze’yi vurdu

İsrail, Gazze Şeridi'nden yangın çıkaran balonların atıldığını iddia ederek, Gazze Şeridi’ndeki Hamas’ın askeri kanadı El Kassam Tugayları’na ait noktalara hava saldırısı gerçekleştirdi.

Filistinli kaynaklar, İsrail'in Han Yunus’un doğusunu, Karama bölgesindeki tarım arazileri ile Sudania bölgesindeki bir tarım arazisini de hedef aldığını ifade etti. Saldırıda ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

İsrail basını, hava saldırılarını İsrail topraklarına yangın çıkaran balonların fırlatılmasına yanıt olarak İsrail Hava Kuvvetleri’nin hava saldırısı düzenlediğini ifade etti.

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