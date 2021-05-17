İsrail şimdi de ünlü manken Bella Hadid’e savaş açtı

İsrail’in bölgede uyguladığı şiddeti her fırsatta eleştiren ve bu konuda sesini duyuran en ünlü isimlerden biri olan ünlü manken Bella Hadid, önceki gün Brooklyn’de Filistinliler’e destek yürüyüşüne katıldı.

Instagram hesabından yürüyüşte çekilen görüntüleri paylaşan Bella Hadid, dün hiç beklemediği bir eleştirinin hedefi oldu. İsrail devletinin resmi Twitter hesabı, açıkça Bella Hadid’i hedef göstererek son dönemde yaşanan saldırıları haklı çıkarmaya çalıştı.



Yapılan paylaşımda, “Bella Hadid gibi ünlüler Yahudileri denize dökmeye destek verirken, aslında Yahudi devletini yok etmeye destek veriyorlar. Bu bir İsrail-Filistin sorunu olmamalı bu bir insanlık sorunu olmalı. Yazıklar olsun” ifadesi kullanıldı.

Babası Muhammed Hadid’in bir Filistinli olduğunu sık sık dile getiren 24 yaşındaki Hadid’in 26 yaşındaki ablası Gigi Hadid de sık sık İsrail’in saldırılarını kınayan paylaşımlarda bulunmuştu.

Ünlü manken daha önce paylaştığı mesajda, “Babam ve ailesi 1948’de Filistin’deki evlerinden çıkarıldı ve Suriye’de mülteci oldu, daha sonra Lübnan’da ve daha sonra Tunus’ta. Ailemi ve mirasımı ve Filistin’i seviyorum” ifadesini kullandı.

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