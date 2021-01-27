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İsrail sınırlarını kapatıyor

İsrail hızlı yayılan mutasyonlu corona virüsünü engellemek amacıyla tüm kara sınırlarını kapatma kararı aldı.

Güncellenme: 18:32, 27/01/2021
Haberler Dünya
İsrail sınırlarını kapatıyor

İsrail, bazı ülkelerde corona virüsünün (Covid-19) mutasyonu daha hızlı yayılmaya devam ederken kara sınırlarına kapatma kararı aldı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “İngiltere’de corona virüsü mutasyonu yayılmaya devem ettiği için Ürdün ve Mısır da dahil olmak üzere tüm sınır geçişlerini kapatacağız. Alınan karara göre, yarından itibaren kara sınırları kapalı olacak.” dedi.

Netanyahu, “Aşılamanın başarılı bir şekilde yapılmasını sağlamak, ülkede ekonomik ve günlük hayatın normale dönmesi için tüm kara sınırlarımızı kapatmaya karar verdik. İngiltere'de ortaya çıkan corona virüsü mutasyonunun İsrail’e girmemesini sağlamalıyız” ifadesini kullandı.

İsrail, bu haftanın başlarında Ben Gurion Havaalanı’nı kapatarak 31 Ocak’a kadar ülkedeki tüm uçuşları askıya almıştı. İsrail İçişleri Bakanı Aryeh Deri ise “Ürdün Nehri, Taba ve Arava dahil olmak üzere kara sınır geçişleri İsrailliler ve yabancılara kapatıldı” dedi. (İHA)

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