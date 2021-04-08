İsrail: Uluslararası Ceza Mahkemesi’ni tanımıyoruz

İsrail’in Filistin’de işlediği suçları incelemek üzere bir komisyon kurulması çağrısında bulunan ve Tel-Aviv hükümetinin yanıtını bekleyen Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) hiç beklemediği bir cevap aldı.

İsrail merkezli Yedioth Ahronot gazetesinin internet sitesi Ynet’te yer alan haberde İsrail yönetimi, UCM’sini ve kararını tanımamaya karar verdi. UCM, bölgede İsrail’in işlediği “olası savaş suçlarını” incelemek için çağrıda bulunmuş ve cuma gününe (yarın) kadar bir karar verilmesini hükmetmişti.

Ynet’te yer alan haberde İsrail Başbakanı Netanyahu’nun üst düzey bakanları ve hükümet yetkilileriyle görüşerek UCM ile iş birliği yapmama kararı aldığı belirtildi.

1 AY SÜRE TANINMIŞTI

Geçen ay Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), İsrail ve Filistin'e olası savaş suçlarına ilişkin soruşturma hakkında erteleme hakkı tanımıştı. UCM tarafından yapılan açıklamada, İsrail'e ve Filistin yönetimine olası savaş suçlarına ilişkin soruşturma hakkında resmi bildirimler gönderildiği ve kendi soruşturmalarını yürüttüğünü kanıtlamaları koşuluyla erteleme talebinde bulunmaları için 1 ay süre verdiği kaydedilmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda üye olmayan gözlemci statüsü almasının ardından 2015 yılında mahkemeye katılan UCM Savcısı Fatou Bensouda yaptığı açıklamada, UCM’nin Filistinlilerin talebi üzerine İsrail ve Filistinliler tarafından işlenen savaş suçlarını soruşturacağını belirtti.

UCM tarafından yayınlanan kurallar çerçevesinde, bir ülkenin istediği taktirde iddia edilen suçlarla ilişkin kendi soruşturmasını açtığını kanıtlamasının ardından UCM’den açılan soruşturma için kendisini görevlendirmesini talep etme hakkı bulunuyor. UCM’nin Roma Statüsü'nde belirtildiği üzere bu talebin, bildirinin teslim alındığı tarihten itibaren 1 ay içinde sunulması gerekiyor.

