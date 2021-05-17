İsrail ve Filistinliler arasındaki çatışmalarda ikinci haftaya girildi

Hamas içerisinde yer alan İslami Cihad’ın Kuzey Gazze komutanı Hussam Abu Harbeed’in İsrail’in bugün gerçekleştirdiği saldırıda öldürülmesine karşılık verilebilir.

8 Mayıs’ta Mescid-i Aksa önünde toplanan ve bazı Filistinlilerin zorla evinden çıkarılmasını protesto eden grup ile İsrail polisi arasında gerilimin patlak vermesiyle başlayan çatışmalar, Filistinli militanların roket saldırısına İsrail’in hava saldırısı ile karşılık vermeleriyle aniden tırmandı.

Ayrıca İsrail’in 1967’deki Arap-İsrail savaşında Doğu Kudüs’ün işgalini “Kudüs Günü” olarak kutlamaya başlaması da bölgedeki şiddeti körükledi.

“SONSUZA KADAR SÜRECEK”

İsrail ordusundan yapılan açıklamada Harbeed’in “İsrailli sivillere yönelik birçok saldırının arkasındaki isim” olduğu açıklanırken, İsrailli bir general ülkesinin bu savaşı “sonsuza kadar” sürdürebileceğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail ve Filistinliler arasındaki çatışmalarda tüm taraflara sivilleri koruma çağrısında bulunurken ABD’nin çatışmaların sona ermesi için “yoğun uğraş” verdiğini söyledi.

Ateşkes için uluslarası çağrılar artsa da İsrail ve 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze’nin kontrolüne sahip olan Hamas arasında, yıllardır yaşanan ağır çatışmaların ne zaman biteceğine dair bir ipucu bulunmuyor.

Tanıkların verdiği bilgiye göre İsrail’in Gazze’ye yoğunlaşan saldırılarında yollar, güvenlik tesisleri, askeri eğitim kampları ve evler bombalandı. Gazze’de gece geç saatlerde pek çok patlama sesi duyuldu.

HENÜZ BİR AÇIKLAMA YAPILMADI

İsrail ordusu, Beersheba ve Ashkelon kentlerine düzenlenen roket saldırılarının ardından, savaş uçaklarının Hamas’ın kıdemli askeri yetkilileri tarafından kullanılan dokuz binaya saldırdığını, bazı evlerin silah deposu olarak kullanıldığını açıkladı. İki taraf da son saldırılarda hayatını kaybedenlere dair henüz bir açıklama yapmadı.

Uluslararası toplum, Pazar günü pek çok evin yıkılmasına neden olan ve Filistinli sağlık yetkililerine göre 10’u çocuk 42 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan İsrail hava saldırıları ve İsrail kentlerine düzenlenen roket atışlarından endişe duyuyor.

Gazzeli sağlık yetkilileri geçen hafta 201 Filistinlinin çatışmalar nedeniyle hayatını kaybettiğini ve hayatını kaybedenlerin 58’inin çocuk 34’ünün ise kadın olduğunu söyledi. İsrailli yetkililer 10 İsraillinin hayatını kaybettiğini ve bunların ikisinin çocuk olduğunu açıkladılar.

Blinken, Mısır dışişleri bakanı ile İsrail, Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria’da devam eden saldırılara dair yaptığı görüşmenin ardından Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Tüm taraflar tansiyonu düşürmeli, şiddet acilen sona ermeli” dedi.

ABD, dün düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) güvenlik konseyi toplantısında, İsrail’e, Filistinlilere ve diğerlerine taraflar “ateşkes sağlamak istediği takdirde” destek vermeye hazır olduğunu net bir şekilde ifade ettiğini açıkladı.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu İsrail’in Gazze’deki operasyonunun “tüm gücüyle” devam ettiğini, Hamas ile gelecekte çatışma yaşamanın önüne geçmek için caydırıcılık sağlanması gerektiğini belirtti.

İsrail ordusu şimdiye kadar 130 Filistinli savaşçının öldürüldüğünü açıklarken, Hamas’ın İsrail’e geçen hafta yaklaşık 3,150 roket attığını ancak bu roketlerin büyük bölümünün İsrail’in hava savunma sistemi tarafından engellendiğini duyurdu.

Hamas ise İsrail’e yönelik saldırıların İsrail’in “sivillere yönelik devam eden saldırılarına” karşılık vermek için yapıldığını açıkladı.

İslam İşbirliği Teşkilatı (OIC), dışişleri bakanları nezdinde dün yapılan toplantısında İsrail’in Gazze’ye yönelik “barbarca” saldırılarını kınarken ve Filistinlilerin evlerinden çıkarılmasıyla başlayan olayların savaş ve “insanlığa karşı suç boyutuna” uzandığı ifade edildi.

BM’DEN AÇIKLAMA GELDİ

Videokonferans yöntemiyle dün yapılan OIC’ye mensup 57 ülkenin dışişleri bakanlarının toplantısından sonra yayımlanan kararda, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi “atalet içinde” olduğuna dikkat çekilerek, “BMGK’nın hızlı şekilde İsrail işgalinin Filistinlilere saldırılarının durdurulması için sorumlu olduğunun altı çizilmekte(dir)” denildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yaptığı konuşmada BM genel kurulunun üç yıl önce aldığı bir karara atıfta bulunarak istekli ülkelerin katkısıyla Filistinli siviller için uluslararası koruma gücü oluşturulması teklifinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da, Papa Francis ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde İsrail’in Gazze şeridine saldırılarını ele alırken; bu konuda Papa’nın vereceği caydırıcı mesajların önemine işaret etti.

İlginizi Çekebilir Blinken: ABD, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmayı bitirmek için yoğun uğraş veriyor