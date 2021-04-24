İsrail’de 10 ay sonra bir ilk: Coronadan ölüm sıfırlandı

İsrail Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre ülkede corona virüsünden kaynaklı yeni ölüm yaşanmadı ve Perşembe günü açıklanan toplam ölü sayısı değişmeyerek 6 bin 346 olarak kaldı. Böylece ülkede Haziran 2020’den bu yana ilk kez corona virüsünden ölüm kaydedilmedi.

Sağlık Bakanlığı, ülkenin yaklaşık 9 milyonluk nüfusunun yüzde 53’ünden fazlasına aşının 2 dozunun da yapıldığını ifade etti. Sağlık Bakanı Yuli Edelstein Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu, sağlık sistemi ve İsrail vatandaşları için muazzam bir başarı. Corona virüsünü birlikte ortadan kaldırıyoruz” ifadelerini kullandı.

MASKE ZORUNLULUĞU KALKTI



Geçtiğimiz hafta İsrail’in en büyük hastanesi olan Sheba Tıp Merkezi’nden Dr. Eyal Leshem, ülkenin “sürü bağışıklığına” yakın olabileceğini dile getirmişti. Dünya Sağlık Örgütü uzmanları, sürü bağışıklığına ulaşılmadan önce nüfusun en az yüzde 65-70’inin aşılanmasına ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor.

18 Nisan’da açık alanlarda maske takma zorunluluğunun sona erdiği İsrail’de aşılama kampanyasında Pfizer/BioNTech aşısı kullanılıyor.