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İsrail’de açık alanlarda maske yasağı kaldırılıyor

İsrail Sağlık Bakanı Yuli Edelstein, ülke genelinde Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında uygulanan maske takma zorunluluğunun, 18 Nisan’da itibaren açık alanlarda kaldırılacağını duyurdu.

Güncellenme: 00:01, 16/04/2021
HaberlerDünya
İsrail’de açık alanlarda maske yasağı kaldırılıyor

İsrail'de Covid-19'a karşı aşılama kampanyası hızla devam ederken, normalleşme yolunda bir adım daha atıldı. İsrail Sağlık Bakanı Yuli Edelstein yaptığı açıklamada, ülke genelinde Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında uygulanan maske takma zorunluluğunun, 18 Nisan'da itibaren açık alanlarda kaldırılacağını duyurdu.

Edelstein, “Maskeler bizi corona virüsten korumayı amaçlıyor. Profesyoneller bunun artık açık alanlarda gerekli olmadığına karar verdikten sonra, onları çıkarmaya karar verdim” dedi.

Açık alanlarda maske takma zorunluluğunu sona erdiren bir kararname çıkarılacağını ifade eden Edelstein, kamusal kapalı alanlarda ise maske takma zorunluluğunun devam edeceğini açıkladı.

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İsrail'de toplam vaka sayısı 836 bin 706'ya, toplam can kaybı ise 6 bin 314'e ulaştı.
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