İsrail’de bir dönem kapanıyor: Başbakan Netanyahu’ya sert darbe

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun 12 yıllık liderliğinde sona yaklaşılıyor… Son 2 yıl içerisinde dört kere genel seçime giden ülkede hükümetin kurulamaması sonrasında muhalefet lideri Yair Lapid’e verilen 28 günlük hükümet kurma süresi çarşamba günü sona eriyor.

İsrail basını, Lapid’in Netanyahu’nun 12 yıllık liderliğini sonlandırma planı olduğunu ortaya çıkardı. İsrail basını, Lapid’in aşırı sağcı siyasetçi Naftali Bennett ile ittifak kurma amacında olduğunu yazdı. Parlamentoda 6 koltuğa sahip Yamina Partisi’nin Lapid ile birlikte koalisyon kurması durumunda, Netanyahu ve partisi 12 yıldan sonra ilk kez hükümet dışında kalacak.

“HENÜZ KESİN DEĞİL”

Lapid’in sağcı, solcu ve merkezi bir araya getirerek Netanyahu’yu saf dışı bırakma planını yazan İsrail’in önde gelen gazetelerinden Haaretz’in yazarı Yossi Verter, “Anti Başbakan Binyamin Netanyahu hükümeti kesin değil. Kulislerde birçok iddia bulunuyor” dedi.

Eğer Lapid tarafları aynı masaya getiremez ve hükümet kuramazsa İsrail 2019 yılının Nisan ayından beri beşinci genel seçimine gidecek. Bennett daha önce yaptığı açıklamalarda bu senaryonun tekrarlanmasını istemediğini söylemişti.