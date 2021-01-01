İsrail’de corona aşısı olan kişi sayısı 1 milyona yükseldi

İsrail’de geçtiğimiz günlerde Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen aşının onaylanmasının ardından aşılama kampanyası başlamıştı.

Aşılama kampanyası devam ederken, Covid-19 aşısının ilk dozunu olanların sayısı 1 milyona yükseldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu vatandaşları aşıya teşvik etmek için Umm al-Fahm şehrinde aşı merkezini ziyaret etti.

Ziyaret sırasında ülkede coronaya karşı aşılanan “milyonuncu vatandaş” ile görüşen Netanyahu, vatandaşları sağlık ve güvenliklerini korumak için aşı yaptırmaya çağırarak, “Salgını birlikte atlatacağız” dedi.

Öte yandan İsrail'de 19 Aralık’ta başlayan aşılma kampanyası kapsamında corona virüsü aşısı olan ilk kişi Netanyahu olmuştu. (İHA)

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