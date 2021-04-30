İsrail’de facianın videosu geldi: Son görüntüler ortaya çıktı

İsrail'in kuzeyinde yer alan Safed şehri yakınlarındaki Meron Dağı’nda Musevilerin Lag B'Omer Bayramı kutlaması sırasında bir facia yaşandı… Etkinlik alanının zemini çökünce çok sayıda insan öldü. Sağlık yetkilileri olayda hayatını kaybedenlerin sayısının 44'e yükseldiğini ifade ederek 103 kişinin de yaralandığını bildirdi.

On binlerce Ultra-Ortodoks Yahudi'nin katıldığı kutlamada yaşanan izdihamda yaralananlar helikopterlerle hastaneye taşındı. Kurtarma çalışmasına askerler de katılırken hayatını kaybedenler arasında çocukların da bulunduğu kaydedildi.

10.000 KİŞİLİK ALANDA DEV KALABALIK

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise binlerce insanın mekanda müzik eşliğinde zıpladığı görülüyor. 10.000 kişilik alana yaklaşık 100.000 kişinin geldiğini açıklayan yetkililer, özellikle oluşan bir delikten insanların düşmeye başlamasının ardından bir panik ve arbede yaşandığını duyurdu.

Yetkililer yaralı olarak hastaneye kaldırılanların 24’ünün durumunun ağır olduğunu belirtirken, bu facianın ülkede en çok ölüme sebep olan kaza olduğu da vurgulandı.

BOMBA YERLEŞTİRİLDİ İDDİASI

Kutlamaya katılan Shlomo Katz, kutlamalar için içeriye girdikleri anda sağlık görevlilerini gördüklerini söyleyerek, “Ambulansların biri gitti, biri geldi” dedi.

Sosyal medyadaki görüntülerde hayatını kaybedenlerin cansız bedenlerinin koridorlarda bulunması olayın vehametini gözler önüne serdi. Kutlamalara katılan Yitzhak, alana bir bomba yerleştirmiş olabileceğini ve izdihama neden olduğunu düşündüklerini ifade etti.

NETANYAHU: FELAKET

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu olayı, “ağır bir felaket” olarak tanımlayarak, “Kayıplarımız için dua ediyoruz” dedi.

Meron Dağı'ndaki kutlamalar geçtiğimiz yıl corona virüsü salgını ile mücadele kapsamında iptal edilmişti. Ancak bu yıl, corona ile mücadelede halkının büyük bir kısmını aşılayan İsrail'de kutlamalara izin verilmişti.

Corona virüsü önlemleri altında kutlamalara izin verilmesine rağmen Meron Dağı'na gelenlerin kapasitenin üzerinde olduğu ifade ediliyor. Kutlamalara 10 bin kişinin katılmasına izin verildiği kaydedilirken, ülkenin farklı bölgelerinden gelenlerinin sayısının 30 binden fazla olduğu iddia ediliyor.

Kutlamalar sırasında yaşanan izdihamın nedeni henüz bilinmiyor. İnsanların metal bir rampanın üzerine çıktığı ve buradan insanların kalabalığın üzerine kaydığı iddialar arasında. Kutlamaların yapıldığı alandaki tribünün çöktüğü ve izdihama neden olduğu da iddia ediliyor.