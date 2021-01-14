İsrail’de hem aşılama hem vaka rekoru

İsrail, “Biz herkesten önce aşılanmalıyız” diyerek, dünyanın 12 euro'ya satın aldığı BioNTech aşısını, bir dozuna 23.50 euro vererek satın aldı. ABD ve Avrupa'dan fazla ödeyen İsrail, tüm halkına yetecek dozu depoladı ancak olay hiç de istediği gibi gitmedi.

Moderna'dan da iki doza 47 dolar ödeyerek toplam 4 milyon aşı alan İsrail'de günlük corona sayıları rekor kırdı. 1.9 milyon kişiyi aşılayarak nüfusun yüzde 25'ine aşı uygulayan ilk ülke olan İsrail'de günlük corona vakaları halen 9 bin 500'ün üzerinde seyrediyor.

13. GÜNÜN SONUNDA DÜŞÜŞ



İlk aşılanan 100 bin kişi ile hiç aşılanmayanlar arasında ilk 12 günde hastalığa yakalanmada bir fark görülmedi. Ancak 13. günün sonunda ilk aşılananların coronaya yakalanma oranlarında yüzde 20'lik düşüş görüldü.

Aşılanmayla birlikte corona sayılarının da artması, yüksek fiyatla aşı alan İsrail'i bir anda karıştırdı ancak son rakamlar moralleri düzeltti. İsrail, mart sonuna kadar 16 yaşın üzerindeki herkesi aşılamış olacak.

AVRUPA'DA AŞI SEÇENEKLERİ



İsrail, yüksek fiyat ödeyerek öncelik elde ederken, halkını da en önce aşılamış ülke olarak tarihe geçecek. ABD'de BioNTech ve Moderna aşılarının kullanımı sürüyor. İngiltere BioNTech, Moderna ve AstraZeneca kullanıyor. AB ise, şimdilik BioNTech ile Moderna ile aşılanıyor. Bu ayın sonundan itibaren AstraZeneca aşısı da AB'de kullanılmaya başlanacak.