Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İsrail’de karantina tedbirleri gevşetildi

İsrail’de Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında 3’üncü kez uygulanan ulusal karantina tedbirleri 6 hafta sonra gevşetilmeye başlandı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 19:43, 07/02/2021
Haberler Dünya
İsrail’de karantina tedbirleri gevşetildi

İsrail'de Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında geçtiğimiz sene 27 Aralık'tan bu yana uygulanan 3'üncü ulusal karantinada bazı tedbirler gevşetilmeye başlandı.

Vatandaşların, evlerinden bin metreden fazla uzaklaşma yasağı kaldırılırken, bazı işletmelerin ise yeniden açılmasına izin verildi.

Ülkede okullar ve anaokulları kapalı kalmaya devam ederken, uluslararası uçuşlardaki yasak ise hala devam ediyor.

3,4 MİLYON KİŞİYE AŞININ İLK DOZU YAPILDI

İsrail'de geçtiğimiz sene Covid-19'a karşı başlayan toplu aşılamadan bu yana yaklaşık 3,4 milyon kişiye aşının ilk dozu yapıldı. Yaklaşık 9 milyon nüfusa sahip olan İsrail'de, salgının başından bu yana toplam 687 bin 492 vaka tespit edilirken, 5 bin 96 kişi virüs nedeni ile hayatını kaybetti. (İHA)

İlginizi Çekebilirİran'da corona virüsüne karşı aşılama başlıyorİran'da corona virüsüne karşı aşılama başlıyor

İlginizi ÇekebilirCoronaya yakalanan 60 yıllık evli çift 4 gün arayla vefat ettiCoronaya yakalanan 60 yıllık evli çift 4 gün arayla vefat etti