İsrail’de maske zorunluluğu kalkıyor

Corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında Filistin halkının aşıya erişimini engelleyerek büyük tepki çeken İsrail’de yeni bir karar alındı.

Kendi halkına aşıları hızla ve zamanında veren Tel Aviv yönetimi, 9.3 milyonluk nüfusun yüzde 55’inin iki doz aşı olduğunu açıklayarak ülke genelinde uygulanan bir kısıtlamanın da rafa kaldırılacağını duyurdu.

İsrail yönetimi, vaka ve Covid-19’a bağlı ölümlerde düşüş yaşanmasının ardından kapalı alanlarda maske kullanımı zorunluluğunu rafa kaldırma karar aldı.

Nisan ayından beri açık alanda ve sokakta maske takma zorunluluğunu kaldıran İsrail’de böylelikle sonuncu corona virüsü kısıtlaması da rafa kaldırıldı.

İsrail Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre son bir ay içerisinde Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısı sıfır ya da bir olarak kayıtlara geçerken, günlük vaka sayısı da düşüş trendi içerisinde.

Öte yandan maske zorunluluğunun aşı olmayanlarda ya da hastanede görevliler ile birlikte tarifeli uçaklarda uçanlara uygulanacağı belirtildi.

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