İsrail’de maske zorunluluğu kalktı: Halk plajlara akın etti

İsrail’de aşılama programı kapsamında 10 milyon 312 bin 947 doz aşı uygulandı. Nüfusa oranla en fazla aşının yapıldığı ülkede 5 milyon 343 bin 94 kişi en az bir doz aşı olurken, tüm aşıları tamamlanan kişilerin sayısı 4 milyon 969 bin 853’e ulaştı.

Ülkede nüfusun çoğunluğunun aşılanması ve vakaların düşmesiyle birlikte maske kullanımı zorunluluğu dış mekan için kaldırıldı. Yükselen hava sıcaklığını fırsat bilen halk ise Tel Aviv’deki plajlara akın etti. Amatör kameraya yansıyan o görüntülerde plajların tıklım tıklım dolduğu görüldü.