İsrail’de Netanyahu sona yaklaşıyor: Taraflar bir araya geldi

Netanyahu 12 yıllık görev süresi boyunca hem ülke içinde hem de ülke dışında kutuplaştırıcı bir lider oldu. Netanyahu’nun görevi bırakması İsrail iç politikasında yaşanan çalkantıları sona erdirme potansiyelini taşısa da ABD ile sıkı ilişkiler nedeniyle İsrail’in dış politikasında belirgin değişiklik beklenmiyor.

İsrail’de 23 Mart’ta yapılan seçimlerin ardından hükümeti kurma yetkisini alan Netanyahu başarılı olamayınca bu görev 57 yaşındaki muhalefet lideri Lapid’e verildi. Lapid’in bugün gece yarısına kadar hükümeti kurması gerekiyor.

MİLLİYETÇİ BENNETT İLE ANLAŞMA HENÜZ YOK

Lapid henüz ana ortağı milliyetçi Naftali Bennett ile koalisyon anlaşmasına varamadı. Bu anlaşma Bennett ile Lapid’in başbakanlık görev süresini ikiye bölerek makamı aralarında paylaşmaları esasına dayanıyor.

Diğer taraftan Lapid’in Yesh Atid partisi ve Gantz’ın Mavi ve Beyaz partisi ise koalisyon üzerinde uzlaşıya vardı. Yapılan ortak açıklamada tarafların “hükümet ve İsrail’de toplumu ve demokrasiyi güçlendirecek temel hususların çerçevesi” üzerinde anlaştığı ifade edildi.

Lapid’in sözcüsü ayrıca Meretz, merkez sağ İşçi partisi ve eski savunma bakanı Avigdor Lieberman’ın başında bulunduğu Yisrael Beitenu partisi ile de mutabakata varıldığını belirtti.

YENİ CUMHURBAŞKANI SEÇİLDİ

Öte yandan bugün İsrail parlamentosu yeni cumhurbaşkanını seçti… Ülkede sembolik bir konumda olan cumhurbaşkanlığı görevini Reuven Rivlin’den alacak isim merkez solcu siyasetçi Isaac Herzog oldu.

Herzog, eğitimci rakibi Miriam Peretz’i 87’ye 26 oyla geride bırakarak ülkenin yeni cumhurbaşkanı oldu. Gelecek ay göreve başlayacak Herzog, ilk olarak 2003 yılında parlamentoya girmiş ve bir süre İşçi Partisi’ni yönetmişti. Koalisyon hükümetlerinde görev alan Herzog, en son ülkenin göçmenlik kurumu JAI’da görev almıştı.

2015’te yapılan seçimlerde Netanyahu’ya kaybeden Herzog’un göreve başladığı dönemde Netanyahu, muhalefetin bir araya gelmesiyle koltuğunu kaybedebilir.

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