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İsrail’den bayram zulmü: Çok sayıda Filistinli gözaltında

İsrail güçleri, Kudüs'teki Bab Al-Amud bölgesinde Kurban Bayramı'nı kutlayan Filistinlilere saldırarak 7 Filistinliyi gözaltına aldı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 14:26, 20/07/2021
HaberlerDünya
İsrail’den bayram zulmü: Çok sayıda Filistinli gözaltında

Kudüs’teki Bab Al-Amud bölgesinde Kurban Bayramı’nı kutlamak için Filistinliler yollara akın etti. Yüzlerce çocuğun katıldığı kutlamalarda Filistin milli marşı okundu.

Kutlamalar sırasında Filistinliler Kudüs’ün Filistin devletinin başkenti kalacağını vurgularken, Filistin ulusal şarkılarını söyledi. Kutlamalar devam ederken kalabalığa müdahale eden İsrail güçleri, çok sayıda Filistinli’ye saldırdı. Olayda 7 Filistin vatandaşının gözaltına alındığı aktarıldı. Son iki gün içinde İsrail güçlerinin Kurban Bayramı için hazırlıklar yapan Filistinlilere defalarca saldırdığı da kaydedildi.

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