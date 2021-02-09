İsrail’den corona virüsü aşısı sonuçları geldi

9 milyonluk nüfusunun yüzde 38’ini aşılamayı başaran İsrail’de aşının etkisi ile ilgili çarpıcı açıklamalar kamuoyu ile paylaşıldı.

Yıllardır abluka ve baskı altında yaşayan Filistin halkına aşı konusunda yardım etmeyerek büyük tepki çeken İsrail’in Başbakanı Binyamin Netanyahu, son bir ay içerisinde corona virüsüne bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerden yüzde 97’sinin corona virüsü aşısı olmadığını duyurdu.

Pfizer’ın geliştirdiği corona virüsü aşısının kullanıldığını açıklayan İsrail Sağlık Bakanlığı, bu sürecin başında nüfusun yüzde 50’sine aşı yapmayı hedeflemişti.

“YÜZDE 97’Sİ AŞI OLMADI”

Kamuoyuna açıklamalarda bulunan Netanyahu, “Sizinle dikkat çekici verileri paylaşmak istiyorum. Son bir ayda yani son 30 günde 1536 insan İsrail’de corona virüsüne bağlı sebeplerle yaşamını yitirdi. Bunlardan yüzde 97’sinden fazlası aşı olmayanlardı. Yüzde 3’ten daha az insan corona virüsü aşısı olmuştu” dedi.

19 Aralık’ta corona virüsü aşısı sürecini başlatan İsrail’de öncelikli olarak 60 yaşın üzerindekiler hedeflenmiş ve diğer risk grubundakilere aşı yapılmıştı. Fakat geçen süreç içerisinde 16 yaşın üzerindekilere de aşı yapılmaya başlanmıştı.

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