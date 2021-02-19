İsrail’den dikkat çeken aşı araştırması: İlk dozdan sonra yüzde 85 etkili

Corona virüsü salgınında pek çok ülkede aşılama kampanyaları devam ederken, üretim kapasiteleri ve yeterli doz bulunmaması gibi sorunlar farklı arayışlara yöneltiyor.

BioNTech/Pfizer ve Oxford/AstraZeneca aşılarını uygulayan İngiltere, tek dozdan itibaren koruma sağlandığını savunarak ilk ve ikinci aşı arasındaki süreyi 12 haftaya çıkarmıştı.

Daha çok insanı aşılayabilmek için bu yolu seçen İngiltere’nin kararının yerinde olduğunu destekleyen bir araştırma da İsrail’de yürütüldü. İngiliz Financial Times gazetesinin haberine göre, İsrail’deki Sheba Tıp Merkezi uzmanları, 9 bin sağlık çalışanının aşılama verilerini inceledi. Buna göre ilk dozu olan kişilerde 15-28 gün içinde semptom gösteren vakalara karşı yüzde 85 koruma sağlandığı tespit edildi.

SEMPTOMSUZ KORUMA YÜZDE 75



Sonuçları saygın tıp dergisi The Lancet’ta da yayınlanan araştırmada, semptom görülmeyen vakalarda işin içine dahil edildiğinde koruma oranının yüzde 75 olduğu belirtildi. BioNTech ve Pfizer dozlar arasındaki süreyi artırmanın kanıtlanmış bir etkisi olmadığını açıklarken, Sheba Tıp Merkezi’nden Arnon Afek, “Bu çığır açan araştırma, İngiliz hükümetinin vatandaşlarını tek dozla aşılama kararını destekliyor” dedi.

FARKLI YAŞ GRUPLARINDA BELİRSİZ



Sheba Tıp Merkezi Hastalık Önleme ve Kontrol Birimi Direktörü Gili Regev-Yochay, aşının mükemmel şekilde etkili olduğunu söyledi. Yochay, “Herkes büyük oranda aynı etkiyi gösteriyor. Bunun anlamı gerçekten doğru olduğu. Araştırmanın sağlık çalışanlarıyla yapılması, aynı test prosedürü olması açısından avantajlı” diye konuştu.

Ancak çalışmanın büyük çoğunluğunun güçlü bağışıklığa sahip genç sağlık çalışanlarıyla yapılması, farklı yaş gruplarında nasıl etki göstereceği ve koruma süresinin ne kadar olduğu sorularını da beraberinde getiriyor. Yochay, “Eğer dört hafta içinde bu kadar iyi sonuç veriyorsa, ikinci dozu biraz daha geciktirebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

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